publié le 25/11/2017 à 08:52

Après l’affaire Harvey Weinstein, la lutte contre les violences faites aux femmes a pris une résonance particulière, alors que les témoignages à charge se multiplient notamment sur les réseaux sociaux. C’est dans ce contexte qu’Emmanuel Macron doit présenter à la mi-journée un "plan contre les violences sexistes et sexuelles", engagé pour cinq ans. Il décrétera également l’égalité entre les femmes et les hommes, "grande cause du quinquennat".



De leur côté, les associations féministes attendent un plan d’urgence et affirment qu’elles ne pourront se satisfaire de demi-mesures. Pour Caroline de Haas, c’est maintenant qu’il faut agir : "C’est une année particulière parce que l’on n’a jamais eu autant de témoignages sur les violences sexuelles qui se sont exprimés sur les réseaux sociaux. Si Emmanuel Macron loupe le coche cette année, il ne fera jamais rien de réel et fort sur ce sujet." Elle demande notamment la formation de tous les professionnels impliqués dans la lutte contre les violences sexuelles.

À écouter également dans ce journal

- Un mini-remaniement annoncé hier soir. Benjamin Griveaux devient porte-parole du gouvernement, où il remplace Christophe Castaner qui reste secrétaire d'État aux relations avec le Parlement. Delphine Gény-Stéphann et Olivier Dussopt font aussi leur entrée dans l’exécutif.



- Le seuil épidémique de gastro-entérite a été franchi dans les Hauts-de-France, le Grand Est, les Pays de la Loire et Provence-Alpes-Côte-d’Azur. En PACA, la maladie a fait son apparition il y a dix jours, et les cabinets de médecins se remplissent.



- En tennis, la France et la Belgique sont dos à dos à l'issue de la première journée de la finale de Coupe Davis. Le Belge Goffin a surclassé Lucas Pouille en 3 manches. La pression était ensuite sur Jo-Wilfried Tsonga qui a parfaitement assumé en écartant Steve Darcis en trois sets lui aussi.



- En Égypte, l’attaque qui a eu lieu pendant la grande prière hebdomadaire dans une mosquée du nord du Sinaï, a causé la mort d’au moins 235 personnes. Dans cette région, les autorités combattent la branche égyptienne de Daesh.