Schiappa va recevoir Hamon sur la question de la lutte contre le harcèlement

publié le 29/11/2017 à 07:05

Peu après les révélations de harcèlement sexuel au Mouvement des jeunes socialistes (MJS), Benoît Hamon avait annoncé son intention d'écrire à Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, pour lui demander s'il existe des "dispositifs" d'évaluation des "bonnes pratiques" permettant de mieux détecter le harcèlement sexuel.



Selon les informations du Figaro, l'ancien socialiste sera reçu par Marlène Schiappa le 11 décembre prochain. Objectif : "Mettre en place au sein de son mouvement politique un protocole pour prévenir des cas de harcèlement". Le journal cite l'entourage de la secrétaire d'État, qui confie que Benoît Hamon "l'a d'abord félicitée pour son travail, avant de demander un rendez-vous". À noter que Marlène Schiappa a "créé une liste de '12 bonnes pratiques' destinée aux référents locaux" de La République En Marche, ajoute le quotidien.

Sur l'affaire des accusations de harcèlement et agressions sexuelles sur Thierry Marchal-Beck, ancien président du MJS, Benoît Hamon a indiqué sur Europe 1 : "On est confrontés, comme il se passe dans toutes les organisations, à des informations sur le fait que quelqu'un est un séducteur, mais un séducteur parfois un peu pénible, et la question est aujourd'hui : comment on fait la différence entre ce qui relèverait de la liberté sexuelle, du rapport consenti entre deux personnes, de l'abus de pouvoir, de l'abus qui conduit au harcèlement, à l'agression, jusqu'au viol ?".



Il a ajouté : "Je suis comme la plupart des individus qui se disent : 'Qu'est ce que j'ai raté, et en quoi j'ai été fautif à un moment pour laisser des comportements comme cela se développer ?'."