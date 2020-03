Une pub de Greenpeace destinée au métro parisien refusée

publié le 02/03/2020 à 17:21

"Stop au blabla des politiques". Voilà le message fort d'une publicité de Greenpeace, dénonçant l’inaction du gouvernement face au dérèglement climatique. Ce spot d'une minute est visible depuis ce lundi 2 mars dans les métros et tramways de province, à Lyon, Lille, Bordeaux, Montpellier et Toulouse.

Mais si vous êtes Parisiens, vous ne pourrez pas voir cette publicité dans les couloirs du métro et du RER puisque la régie qui gère l'affichage à la RATP et la SNCF, Mediatransports, s'est opposée à sa diffusion. "Ce message semble un peu trop engagé pour différentes régies publicitaires, comme Mediatransports, qui gère la pub du métro parisien, ou certains cinémas qui ont refusé de diffuser la vidéo ou les supports d’affichage de cette campagne", écrit Greenpeace sur son site.

Le message en question lancé par l'ONG est simple : "Les responsables politiques continuent de ne rien faire et contribuent, par cette inaction, à aggraver la crise climatique". Cette publicité d'une minute, présente des séquences d’événements climatiques extrêmes, avec en fond sonore, des discours sur le climat de Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron. On peut lire sur chacun de ces décors tragiques, les inscriptions "BLA BLA".

🔴 Le climat, sujet “sensible” ?



Nous lançons ce matin une campagne pr dénoncer l’inaction climatique des politiques



Elle a été refusée sur plusieurs supports #métro #cinéma



Demander aux politiques d'agir pour le + grand péril de l'humanité serait devenu subversif ?



⬇️ Thread pic.twitter.com/Y9B7noPxpn — Greenpeace France (@greenpeacefr) March 2, 2020