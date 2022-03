Une pilule contraceptive pour homme efficace à 99% bientôt testée chez l'humain

Une pilule contraceptive pour homme est en développement et serait efficace à 99%. Pour l'instant, les essais n'ont été faits que sur des souris, mais montrent que le développement chez l'humain est en bonne voie.

Jusqu'ici, les chercheurs tentaient de développer une pilule masculine qui aurait le même mode de fonctionnement que la féminine. Celle-ci a une action sur les hormones. Mais les essais de ce type de pilule pour homme n'ont jamais été concluants aux yeux des laboratoires, à cause d'effets indésirables qu'elle provoquait : prise de poids, dépression, hausse du taux de cholestérol… Des effets secondaires pourtant largement acceptés pour les femmes qui prennent la pilule, avec en plus un risque accru de formation de caillots cardiaques.

Pour éviter ces à-côtés, une équipe de chercheurs a ciblé une protéine (RAR-alpha) qui agit sur la croissance des cellules, la formation des spermatozoïdes et la croissance de l'embryon. Les essais sur les souris ont montré que celles qui prenaient cette pilule, par voie orale, devenaient momentanément stériles après quatre semaines de prise et ne présentaient aucun effet secondaire. Les souris mâles étaient à nouveau capables de se reproduire six semaines après l'arrêt de la pilule.

Les chercheurs, financés par les instituts américains pour la santé (NIH) et l'organisation à but non-lucratif Male Contraceptive Initiative, se montrent très confiants quant à l'efficacité de la pilule masculine chez l'humain. Elle serait efficace à 99%, soit 0,7% de moins que la pilule féminine. Les tests chez les hommes devraient commencer dans la deuxième moitié de 2022.