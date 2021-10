Psychologue, contraception... Ce qui sera remboursé à partir de 2022

L'Assemblée nationale s'est penchée, dans la nuit du 22 au 23 octobre, sur le problème de l'accès aux soins et a voté une série de mesures destinées à faciliter la vie des Français.

Concrètement, les soins seront mieux remboursés. La pilule contraceptive devient gratuite, sans ordonnance d'un médecin généraliste, pour les jeunes femmes entre 18 et 25 ans. Comme l'avait annoncé Emmanuel Macron, les séances chez un psychologue seront remboursées. Jusqu'à aujourd'hui, cela concernait uniquement les psychiatres. En revanche, il y a un forfait à ne pas dépasser. Seules huit séances seront prises en charge par la Sécurité sociale.

Il y a aussi du changement du côté des kinésithérapeutes et des orthophonistes. Là, c'est une expérimentation qui a été votée. Elle doit permettre aux patients de ne plus passer par la case médecin généraliste pour se faire rembourser de leurs séances. Enfin, pour ce qui est des lunettes et des lentilles, elles pourront désormais être délivrées par un orthopédiste.