publié le 03/01/2020

Libraire depuis 10 ans à Clichy (92) avec son compagnon et cliente depuis le même nombre d'années à la Société générale, Julie Goislard s'est soudainement vue fermer ses comptes. La raison ? Des remarques sur Twitter que son banquier n'a pas apprécié, relate Le Parisien.

Son TPE qui ne fonctionne plus donc impossible pour ses clients de payer par carte bleue, la banque qui ne répond pas au téléphone... En octobre 2019, pour interpeller son agence et se plaindre de leur manque de réactivité, Julie Goislard publie sur le compte Twitter de sa librairie.

Très vite, un conseiller de l'agence Société générale l'appelle mais la réponse n'est pas véritablement celle qu'elle attendait. Ce dernier lui dit "qu'il n'appréciait pas son recours aux réseaux sociaux" et "me conseille d'arrêter de tweeter", raconte-t-elle.

Cher @SG_etvous. Votre agence de Clichy centre m’épatera toujours. A l’instant, votre conseiller m’appelant pour me dire d’arrêter de tweeter! Mais avec plaisir: fournissez moi du matériel non défectueux! Demandez à votre prestataire Progecarte de répondre aux appels! — Librairie Villeneuve (@LibrairieV) October 22, 2019

"Quelques semaines plus tard, un courrier m'informe de la fermeture de mon compte professionnel en dénonçant un découvert que j'aurai dépassé, ce qui n'était pas le cas", affirme Julie Goislard. Cette dernière doit restituer sous 60 jours ses cartes bancaires et son chéquier.

Un rendez-vous "ubuesque"

La libraire réagit en prenant directement un rendez-vous auprès du directeur. Il fut "expéditif" et "ubuesque". "Il a duré 6 minutes avec aucune possibilité d'échange, aucun dialogue". Le directeur lui signifie qu'il n'y a aucune raison bancaire à sa suppression de compte mais que les tweets lui ont déplu.

"Ce qui me paraît affolant, c'est que mon compte professionnel a été touché mais ensuite la direction de l'agence a clôturé les comptes de mon compagnon, mon compte personnel, les comptes de mes filles qui ont 9 ans et 4 ans", raconte Julie Goislard. Elle dénonce un "acharnement" et un acte "qui peut condamner votre entreprise à mort".

🥇Punition collective: L’agence SG de Clichy n’est vraiment pas contente du tout! Elle fait bien du boudin! Et vire maintenant ma fille de 9 ans! 🤣🤪✅ Sinon, ça vous arrive, d’auditer vos agences ??@SG_etvous @SG_presse @SGEntrepreneurs @SocieteGenerale pic.twitter.com/UfIGpnwhLP — Librairie Villeneuve (@LibrairieV) December 31, 2019

Contactée par RTL, la Société Générale a expliqué que "d'autres raisons" l'ont poussée à fermer les comptes de sa cliente. Pour le reste, elle se défend en invoquant le secret bancaire et précise que sa cliente peut faire appel au médiateur. Elle ajoute que ce n'est pas à cause des tweets que les comptes ont été fermés.

Elle ajoute que ce n'est pas à cause des tweets que les comptes ont été fermés et que les clients de la Société Générale peuvent bien entendu contacter le SAV sur Twitter.

La SG précise qu'elle a été l'une des premières à développer ce service sur ce réseau social. — Arnaud Tousch (@nanotousch) January 3, 2020