Une femme accouche sur le bord de la route car la maternité la plus proche a fermé

Habitante de Mandagout, dans le Gard, Audrey a accouché sur la route de la maternité, le 10 août 2023. Initialement, la mise au monde de son troisième enfant avec son compagnon, Maël, aurait dû se dérouler à la maternité de Ganges, située à moins d'une demi-heure de leur domicile.

Comme rapporté par France 3, la polyclinique Saint-Louis de Ganges avait fermé le 19 décembre 2022 en raison d'un manque de gynécologue obstétricien après trois départs à ce poste. La maternité la plus proche est désormais à 50 km de Mandagout, dans le nord de Montpellier.

Alors qu'ils roulaient pour se rendre à l'établissement de santé, Audrey a perdu les eaux. Son compagnon a dû s'arrêter au bord de la route, à dix minutes de l'hôpital Arnaud de Villeneuve, pour accueillir avec sa partenaire la petite Zélia. La maman témoigne : "J'ai perdu les eaux sur la première poussée dans la voiture et les évènements se sont enchaînés : on sent que ça arrive, on s’imagine pouvoir retenir les forces de la nature, mais ce n’est pas possible ! Donc, on sent bien que ça va se passer là, sous notre propre responsabilité, et pas avec l’appui d’une équipe médicale", explique-t-elle.

Si tout s'est bien passé, Audrey avait surtout peur des suites de l'accouchement : "J’avais peur des déchirements et de tout ce qui peut arriver, qu’on ne maîtrise pas et qu’on ne connaît pas lors d'un accouchement".

Le père était remonté après cet évènement : "Soit je m’arrêtais pour attendre les pompiers, qui ne sont pas obstétriciens ou sages-femmes, pendant 25 minutes à 35 minutes et là, il aurait pu se passer plein de choses. Soit, on continue à rouler. J'ai choisi de foncer, mais la petite est arrivée. Elle est sortie facilement, je l'ai juste réceptionnée et on l’a séchée. Puis, on a tracé et on est arrivé à l'hôpital avec l'enfant qui allait très bien et qui était au sein. Mais il y a des fois où ça ne se passe pas comme ça, des accouchements qui sont plus difficiles que d’autres, et c’est quand même un gros danger !" alerte-t-il.



"Parce que, pour nous, ça s’est bien passé et quand on y repense, on est heureux, mais c’est vrai que cela reste un danger, un accouchement ! Et être accompagné par une équipe médicale dans ce cas-là, c’est le minimum des choses en France !" Maël Jaffrennou, père de la petite Zélia

Le maire du village où habite le couple, Emmanuel Grieu, a réagi : "C’est ce qu’on craignait qui est arrivé avec cette fermeture brutale, annoncée en septembre 2022. On s'est tout de suite inquiété de la distance : pour les villages les plus éloignés dans nos territoires, c’est même deux heures de route pour rejoindre une maternité ! On met en jeu la vie des mamans et leurs enfants, ce n'est pas acceptable", s'exclame l'élu.

D'autant plus que le maire est