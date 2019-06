publié le 25/06/2019 à 11:25

"J'ai décidé de partager quelque chose de très intime et douloureux." C'est par ces mots que commence le billet de Paula Forteza, députée LaRem des Français de l'étranger, dans lequel elle raconte sa fausse couche. "Ça a commencé comme une simple prise de notes pendant l’ennui de l’alitement. Mais, très rapidement, je me suis rendue compte que ce que je voulais dire dépassait le témoignage personnel et touchait à des enjeux de société."

Son témoignage, publié sur les réseaux sociaux ce dimanche 23 juin soir, évoque la grossesse qui s’est brusquement interrompue au quatrième mois, la douleur poignante dans le bas du ventre, l'arrivée aux urgences et le verdict qui tombe : "Madame, vous êtes en train de faire une fausse couche."

Personne ne lui avait parlé de cela avant, et pourtant, elle découvre que sa mère, sa tante, des amis proches, des amies d’amis, des collègues ont connu cela. "Même Michelle Obama en faisait partie." "Pourquoi en avoir fait collectivement un tabou, une expérience à passer sous silence sous prétexte qu’elle serait glauque et choquante ?" s'interroge la députée des Français d'Amérique latine et des Caraïbes.

Un combat politique

"À l'épreuve médicale et psychologique s'ajoute aussi le décalage qui s'exprime au sein de son couple", note Le Huffington Post. Si l'élue bénéficie d'un arrêt de travail d'un mois à la suite de sa fausse couche, son compagnon investi dans la grossesse depuis le premier jour n'a rien.

Paula Forteza réclame donc un congé parental pour tous, comme en Espagne. "Si nous voulons avancer vers une plus grande égalité au sein du couple, nous devons aussi, écrit-elle, permettre au conjoint quel que soit son genre ou son statut de s’impliquer tout au long d’une grossesse de la conception à la naissance, dans les hauts comme dans les bas."

La députée note aussi la manque d'information sur ces interruptions de grossesse. Elle promet de faire des propositions dans les prochains mois. Un enjeu de société : les fausses couches touchent environ une femme sur quatre.