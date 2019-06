Une balance qui surveille le bien-être des ruches pour les apiculteurs

publié le 06/06/2019 à 05:35

Pour savoir comment va une ruche, il faut la peser. En effet, tous les jours son poids change car les abeilles produisent du miel. Pour cela, un étudiant de Niort, âgé de 21 ans, a eu l'idée d'inventer une balance. Il s'est associé à un industriel spécialisé dans le pesage, et a créé l'entreprise Bee2Beep. Ensemble, ils ont mis au point un appareil qui prévient l'apiculteur quand il y a une anomalie.



Si le poids de la ruche augmente tout d'un coup, c'est peut-être qu'un arbre lui est tombé dessus. S'il baisse, c'est que les abeilles ont un problème (des frelons les attaquent, elles n'ont pas assez à manger...). L'apiculteur peut consulter l'information toutes les demi-heures, et intervenir très vite. Si les abeilles manquent de nourriture par exemple, il va devoir déplacer ses ruches dans un endroit avec plus de fleurs.

Les concepteurs de cette balance ne la vendent pas, ils la louent aux apiculteurs pour 30 euros par mois. Une seule suffit pour une dizaine de ruches. S'il se passe quelques chose, en général, la situation est la même dans les ruches d'à-côté... Les clients de Bee2Beep sont plutôt de jeunes apiculteurs connectés qui font autre chose dans leur vie et qui ne veulent pas forcément passer tous les jours à surveiller leurs abeilles.