publié le 03/06/2019 à 05:05

Les pailles en plastique devraient interdites en janvier 2020. Certaines chaînes de restaurants ou de magasins ont déjà trouvé des moyens de substitution, mais pas forcément plus écolos. C'est par exemple le cas de la paille en bambou. Fabriqué à la main en Indonésie, le petit objet parcourt donc 1.200 km en cargo avant d'arriver dans votre bouche. Si cette paille disparaîtra dans la nature beaucoup plus vite que celle en plastique, qui va mettre quatre siècles, force est de constater que son bilan carbone est très mauvais.



Même topo pour la très voyageuse paille en noyau d'avocat, puisqu'elle provient du Mexique, 1er pays producteur au monde d'avocats. La paille en inox, qui possède la vertu d'être réutilisable puisqu'elle se lave, vient quant à elle de Chine. À y regarder de plus près, aucun remplaçant de la paille en plastique n'est fabriqué en France.

Il y a toutefois une exception : l'alliance entre un fabricant du Perche et un agriculteur. Le duo va moissonner dans quelques semaines sa première récolte de pailles... en paille. Mais l'objet devrait être vendu à bon prix. La meilleure solution reste donc pour le consommateur de parvenir, quand c'est possible, à se passer de la paille pour boire.