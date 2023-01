Un oiseau migrateur établit un record du monde en volant plus de 13.000 km sans s'arrêter

Un spécimen particulier a fait son entrée dans le Guinness World Records. En 2022, un oiseau a parcouru plus de 13.000 km et a battu le record du monde de la plus longue migration sans escale. La jeune barge rousse (Limosa lapponica) a parcouru en un vol l'équivalent de deux voyages et demi entre Londres et New York.

L'oiseau a parcouru précisément 13.560 km, sans se poser une seule fois pour s'alimenter ou pour dormir. Il a ainsi relié l'Alaska à l'État australien de Tasmanie. Selon l'étiquette satellite 5G fixée au bas du dos de la barge rousse, le voyage a commencé le 13 octobre 2022, il a duré 11 jours et une heure, indique sur son site le Guinness World Records.

Le précédent record du monde du plus long vol en migration avait été établi par un oiseau de la même espèce. Les oiseaux migrateurs peuvent adapter leurs corps pour ne pas avoir besoin de se nourrir ou de se reposer durant une longue période.

Ainsi, la barge rousse qui a battu le record du monde a probablement perdu "la moitié ou plus de son poids corporel pendant le vol continu de jour et de nuit", a indiqué Eric Woehler, responsable de Birdlife Tasmania, au Guinness World Records.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info