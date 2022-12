En plein hiver, comment prendre soin des petits oiseaux du jardin ?

Les petits oiseaux mènent évidemment une dure bataille l’hiver contre les grands froids. D’autant plus qu’ils ont une température corporelle normale élevée (42°), qu’il faut réussir à maintenir même s’il fait -5 degrés dehors.

Pour lutter contre la déperdition de chaleur, les oiseaux ont plusieurs astuces :

- se mettre à l’abri bien sûr des courants d’air,

- ils ont une fine couche de graisse sous la peau

- ils sont capables aussi de gonfler leur plumage, c’est pour cela qu’on les voit parfois avoir un aspect "bouboule". Ils font ainsi pénétrer de l’air entre leurs plumes, qui va se réchauffer au contact de leur corps et leur procure une sorte d’isolation thermique.

- Mais la lutte contre le froid demande aussi beaucoup d’énergie ! Lors de nuits froides, certains petits oiseaux perdent jusqu’à 10% de leur poids. Forcément, il faut compenser pendant les courtes journées en assurant un apport calorique important. Les oiseaux doivent donc manger en continu pour survivre. En hiver, c’est moins simple !



Faut-il nourrir les oiseaux du jardin durant l'hiver et avec quoi ?

Oui, on peut aider les populations d’oiseaux sauvages en les nourrissant, lorsque les journées sont courtes et froides et que les conditions climatiques (gel, neige) vont les empêcher de trouver leur nourriture au sol. On participe aussi ainsi à la survie des plus jeunes qui ont souvent plus de mal à se débrouiller que les individus plus aguerris ! On garde à l’esprit qu’il s’agit d’aider les oiseaux et non de les domestiquer.

S’ils deviennent dépendants de nous, ils ne sauront plus se nourrir correctement par leurs propres moyens. En revanche, si on commence à les nourrir, on n’arrête pas en plein milieu de l’hiver, cela pourrait leur être fatal !

Comme tous les oiseaux n’ont pas le même régime alimentaire, on n'hésite pas à diversifier la nourriture pour attirer le plus d’espèces possibles. On proposera des aliments riches en graisse pour constituer une réserve de lipides et combattre le froid. L’idéal : mélange 1/3 tournesol noir, 1/3 maïs concassé et 1/3 cacahuète.

On peut également donner des amandes, noix, noisettes concassées, des graines de millet ou d’avoine, des petits morceaux de fruits de saison comme de la pomme ou de la poire. En terme de graisse, on privilégiera des pains de graisse végétale nature ou dans lequel vous incorporez des graines autres fruits secs concassés.



Y-a-t-il des aliments à éviter pour les oiseaux ?

Oui, à commencer par le pain ! Ce sont des calories vides pour les oiseaux, la teneur en sel est trop élevée, ça va gonfler dans l'estomac de l'oiseau, coller et lui donner une sensation de satieté trompeuse.

On évitera aussi toutes les nourritures industrielles pour oiseaux, qui sont souvent trop grasses. Attention à toutes les boules dans des petits filets, les mésanges peuvent se prendre les pattes dedans et rester coincées. La LPO préconise d’enlever les filets.

On veillera à laisser aux oiseaux une petite écuelle avec de l'eau à renouveler en cas de gel : ils en ont besoin pour s’hydrater, surtout quand l'alimentation est riche en lipides, et également pour se nettoyer les plumes



Où disposer les mangeoires pour oiseaux ?



L'idéal est d'en disposer à des endroits variés, pour attirer différentes espèces. Les rouge-gorges mangent au sol tandis que les mésanges peuvent se suspendre, s’agripper. Utiliser des mangeoires adaptées protège un peu plus la nourriture des intempéries et évite qu’elle ne pourrisse.

Attention cependant aux chats qui rôdent en extérieur ! Il vaut mieux que la nourriture soit disposée dans des lieux dégagés pour que les oiseaux puissent anticiper la venue de cet éventuel prédateur.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info