Lyon : avec une pizza aux 834 fromages, ils battent le record du monde

Julien Serri, François Robin et Morgan VS ont réalisé une pizza aux fromages inédite

C'est un probablement un rêve des fans de fromages de pizzas. Le fromager MOF (Meilleur Ouvrier de France) François Robin, le chef cuisiner Julien Serri et le Youtuber Morgan VS, l'ont fait. Une pizza aux 384 fromages français, cuisinée le 25 septembre dernier à Lyon lors du Sirha (salon international de la restauration, de l'hôtellerie et de l'alimentation). Au départ, comme on peut le lire sur le site officiel, le défi était de réaliser une pizza aux 1.000 fromages.

François Robin, Julien Serri et le Youtuber Morgan VS, ont tout de même réussi leur coup puisqu'ils sont dans le Livre des Records avec leur pizza aux 834 fromages français. Un juge du Guinness World Records était en effet venu à Lyon pour valider cette prouesse culinaire. Le précédent record était aussi détenu par un lyonnais, Benoît Bruel, qui avait concocté une pizza avec 257 fromages.

Contacté par RTL.fr, Morgan VS, de son vrai nom Morgan Niquet, confie qu'après cette victoire, il se sent "très très bien, très fier d’avoir mis en avant le patrimoine Français à travers tous ces fromages et tous ces producteurs. C’est 14 mois de travail, d’idée, de réflexion, de logistique et de voyage à travers la France !". "J’ai hâte que la vidéo sorte ( dans 2 semaines je pense) pour que tout le monde puisse se rendre compte que travailler main dans la main avec 3 MOF et les champions de France et du monde de Pizza c’est juste dingue ! Mais on l’a fait", ajoute-t-il.



La pizza est composée de 384 fromages Crédit : Diph Photography

Sur ses réseaux sociaux, Julien Serri en dit plus sur cette pizza désormais entrée dans la légende : "L'objectif de ce projet était d'illustrer la diversité et la grandeur du patrimoine fromager Français (...) Nous avons réussi à mettre 834 fromages sur notre pizza qui, ce jour là, était devenue le symbole de la diversité des fromages français. À chaque fois que vous décidez de consommer un fromage préparé par un petit producteur français, c'est un patrimoine que vous faites vivre".