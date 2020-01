Un juge radié de la magistrature pour avoir hébergé une prostituée

Le juge et la prostituée

publié le 16/01/2020 à 21:01

Dans l’Heure du crime, récit d'une histoire largement oubliée aujourd’hui, dont on avait pourtant beaucoup parlé dans les années 80 dans la région de Lyon, puis dans toute la France lorsque l’émission de télévision "Bas les masque" de Mireille Dumas l’avait fait connaître au plan national. Déjà le titre y avait fait pour beaucoup: “Le juge et la prostituée” !

Il y était question d’un juge du tribunal de police de Lyon, nommé en 1981 pour s’occuper des problèmes de prostitution, et qui finira par être mûté à Brioude, en Auvergne, six ans plus tard, avant d’être finalement radié le 17 juin 1988 par le conseil national de la magistrature, pour avoir hébergé une prostituée chez lui pendant quelques jours.

Ce qui est terrible dans cette affaire, c’est qu’elle s’est très mal terminée pour Marie Arbant. Cette prostituée à qui le juge avait véritablement sauvé la vie a finalement décidé de lui offrir la sienne, à l’issue d’une grève de la faim grâce à laquelle espérait obtenir la réhabilitation de “son juge” comme elle disait !



Nos invités

Mireille Dumas, journaliste, réalisatrice. En 1993 elle avait reçu le couple dans son émission « Bas les masques » sur France 2. Elle avait édité aussi leur livre paru aux éditions n°1 « Le juge et la prostituée » en 1994.

Georges Fenech, ancien juge d’instruction au moment de l’affaire, député honoraire consultant pour C News.