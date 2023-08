Quand un journaliste de RTL devient, pour un jour, pilote de montgolfière

Mon formateur, Mika, est un ancien footballeur professionnel. Il a retrouvé sa dose d’adrénaline dans le métier d’aéronaute, appelé aussi aérostier : il pilote des montgolfières dans le ciel de Forcalquier. Réveil à 3 heures du matin entre mars et octobre, sa mission est de faire "voler" une demi-douzaine de touristes. Le décor s’y prête bien : les Alpes, les gorges du Verdon, les lavandes du plateau de Valensol se découvrent en vol, avec un décollage impératif avant le lever du soleil, pour environ une heure de voyage.

"On sait d’où on part mais jamais où on atterrit", détaille cet enfant du pays. "Le pilote peut seulement faire monter ou descendre sa montgolfière, car nous épousons la brise du vent qui nous conduit dans sa direction". Le ballon, qui arrive plié dans une remorque, est gonflé à l’air froid avec de gros ventilateurs. Puis du propane est envoyé dans la montgolfière, couchée mais quasiment gonflée, grâce aux "brûleurs" : le cœur de l’aérostat. Dans la nacelle de 7 places, le pilote s’insère entre les 4 bouteilles de gaz pressurisé qui vont nous permettre de nous envoler.

Le lever de soleil, moment privilégié car le moins impacté par les vents. Un calme inexistant sur Terre. Nous montons à 1.300m d’altitude. "Regardez, un ballon passe au-dessus de nous, car selon l’altitude, les courants sont différents. Nous montons à 2m par seconde indique le variomètre, on ne sent aucun courant d’air car nous sommes "dedans", explique-t-il.