Quand une journaliste de RTL devient pilote de téléphérique à l'Aiguille du Midi

Le téléphérique de l'Aiguille du Midi est le plus haut d'Europe

Prendre de la hauteur. Le temps d'une journée, Virginie Garin, journaliste spécialiste environnement de RTL, est devenue conductrice du téléphérique de l'Aiguille du Midi à Chamonix (Haute-Savoie), l'une des télécabines les plus impressionnantes au monde. Le téléphérique, construit en 1955, transporte jusqu'à 500.000 voyageurs chaque année. Les plus grosses journées d'été, 4.500 à 5.000 personnes, montent chaque jour pour découvrir un décor de glace et de granit à 3.800 mètres d'altitude.

Entre les caisses, le service exploitation et le service technique, environ 120 personnes travaillent chaque été pour faire fonctionner le téléphérique, et une soixantaine l'hiver. Le voyage se fait en deux tronçons. Un premier téléphérique part du centre de Chamonix jusqu'au plan de l'aiguille à 2.400 mètres. Puis un second rejoint le sommet de l'aiguille à 3.842 mètres.



Tout en haut, des terrasses aménagées offrent une vue à 360 degrés sur toutes les Alpes françaises, suisses et italiennes. Pour ressentir les sensations des alpinistes, une cage de verre a été construite tout au sommet. Les visiteurs marchent sur un plancher transparent avec dessous... plus de mille mètres de vide. Frissons garantis.



Entre Chamonix et l'Aiguille du Midi, vous pouvez faire une halte à la gare intermédiaire du téléphérique au Plan de l'Aiguille. Situé à 2.310 mètres, c'est le départ de la randonnée du Grand Balcon Nord jusqu'au site du Montenvers. On peut s'y restaurer au refuge du plan de l'Aiguille.