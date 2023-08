Quand un journaliste de RTL devient, pour un jour, apiculteur

Fabrice Dapot, apiculteur professionnel, m'emmène à bord de sa camionnette à la découverte d'une partie de ses 300 ruches. Il est basé à Ladoix-Serrigny (Côte d'Or). Nous avons traversé les plaines du pays beaunois, avant de nous arrêter au bout d'un chemin, à la lisière d'une forêt d'acacias.

Il me tend d'abord tendu une épaisse combinaison blanche, qui ressemble étrangement à un uniforme de cosmonaute, pour me protéger des abeilles. "Il faut d'abord passer les jambes, ensuite les bras et bien ajuster la cagoule au visage, qu'elle soit bien tendue pour éviter de se faire piquer sur le bout du nez", rigole le professionnel.

Il faut ensuite enfiler plusieurs couches de gants en plastique sur les mains et surtout allumer l'enfumoir. Ce petit objet qui dégage une fumée blanche permet de calmer les abeilles pour faciliter la récolte. Avec tout cela, mon accompagnateur du jour m'a promis que je ne serais pas piqué.

Un travail répétitif et difficile

Nous entrons alors dans la forêt pour rejoindre les ruches, à pied, situées à une cinquantaine de mètres, cachées derrière les broussailles. Fabrice Dapot m'apprend alors comment récolter le miel. Il enlève le toit d'une première ruche pour laisser apparaître les rayons, tout blanc, gorgés de miel.

"À leur vol, je sais si les abeilles sont calmes ou énervées. En ce moment, elles tournent parce qu'on les dérange mais elles ne cherchent pas forcément à nous agresser", précise-t-il.