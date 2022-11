Maxence et sa pomme.

Un Instagrammeur veut prendre la pose avec Kylian Mbappé et une pomme

Maxence Lalande, connu comme "L"homme aux pommes" sur Instagram, s'est lancé le défi de manger une pomme tous les jours en 2022, soit 365 pommes. Il a raconté ce mercredi matin dans RTL Petit Matin son parcours fruité.

Dans la vraie vie, l'instagrammeur est étudiant en master de comptabilité, contrôle et audit. L'idée lui est venue en voyant une camarade de classe manger tous les jours une pomme à ses pauses. Il s'est alors dit qu'il serait bien qu'il en mange une par jour, puisque c'est bon pour la santé !

Sur sa page Instagram, on peut le voir poser avec une pomme dans la bouche, aux côtés de commerçants, d'un pilote de ligne et même de stars comme Miss France 2022 Diane Leyre et le chanteur Colonel Reyel !

Son prochain objectif : poser avec Kylian Mbappé. Mais il lui reste peu de temps avant de convaincre la star du foot qui va bientôt s'envoler pour le Mondial du Qatar.

