TÉMOIGNAGE - Le jour où je suis tombé amoureux : l'amour presque impossible de Sarah

Le mariage de Sarah et Vincent.

Sarah et Vincent ont passé ce jour-là à beaucoup parler de leur relation. Lui essayait de la convaincre de son amour, tandis que Sarah se posait beaucoup de questions : "J'étais tiraillée avec les avis de mes proches qui étaient plutôt retenus. Je n'avais pas encore vingt ans, c'est jeune pour établir une relation stable et durable... surtout quand on a un projet de mariage !".

Les parents de Sarah craignaient qu'elle n'épouse la mauvaise personne. "J'avais quelques avertissements de mon entourage proche, plus au niveau du statut social, des remarques sur les études. Effectivement, il n'a pas fait de grandes études."

Ses proches avaient également des doutes au niveau de certains membres de sa famille : "Des personnalités compliquées, des métiers pas forcément très estimés ... c'est ça aussi qui pouvait faire peur au niveau de la famille".

Ça n'était pas le schéma idéal Sarah

Mais ce jour-là, Sarah et Vincent se promènent et discutent à cœur ouvert. Vincent lui avait donné une belle preuve d'amour : alors qu'il n'avait pas beaucoup d'argent, il a parcouru beaucoup de kilomètres pour voir Sarah quelques heures.

Sarah se dit alors : "Vas-y Sarah, je pense que tu peux te faire confiance. C'est un type bien." Et si son cœur se met à battre, Sarah ressent surtout un grand soulagement : "Ça faisait du bien de se sentir proches, de se serrer, d'avoir ce contact … il aurait bien voulu plus mais on s'en est arrêtés là." Le baiser, ce sera pour une autre fois.

C'est ce jour-là que Sarah a compris qu'elle l'aimait et qu'elle avait décidé que ce serait avec Vincent qu'elle vivrait.

