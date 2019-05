publié le 09/05/2019 à 11:12

Cette petite bête au nom poétique inquiète. L'araignée violoniste sévirait actuellement à Montpellier, rapporte le journal Midi Libre ce jeudi 9 mai.



Alain Galceran se bat depuis plus d'un an contre elle. Ce Montpelliérain raconte que son logement est envahi par cette araignée, reconnaissable à ses 6 pattes - la plupart des araignées en ont 8 - et surtout à la tache en forme de violon qu'elle a sur son céphalothorax. Il raconte avoir déjà été piqué à 6 reprises. Et ce ne sont pas de petites piqûres, mais de grosses marques rouges qui virent au noir. L'araignée violoniste est d'ailleurs aussi appelée la "recluse brune".

Les spécialistes, eux, sont plus sceptiques : difficile de dire avec certitude qu'il s'agit vraiment de ce type d'araignée. D'après Anne Bounias-Delacour, spécialiste de l'arachnologie dans le Vaucluse, un certain nombre de cas a effectivement été signalé ces dernières années, à Montpellier mais aussi dans l’Hérault et dans le Gard. Mais pour elle, inutile de s'inquiéter : les morsures attribuées à l'araignée violoniste en France sont sans doute surestimées.

Pour éviter tout problème, Louis Mertens, spécialiste en arachnologie lui aussi, conseille de faire le ménage régulièrement. Mais pas question pour lui de les tuer car un monde sans araignées, violonistes ou pas, serait un monde recouvert d'insectes. Elles consomment en effet en moyenne et par an 400 millions de proies à l'hectare.