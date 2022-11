Un collectif de courses d'aventures aide un village drômois à trouver un médecin

Châtillon-en-Diois, au pied du plateau du Vercors, cherche un médecin depuis un an et demi déjà. Et ce village de moins de 600 habitants a récemment tapé dans l'œil de Mad Jacques, un collectif qui organise des voyages sportifs insolites en France dans des territoires peu connus et souvent ruraux.

Et le village où ils sont allés en trek, c’était donc Châtillon-en-Diois dans la Drôme. Le collectif Mad Jacques a décidé de lui filer un coup de main.

Il a donc mis en place un plan de communication sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn mais aussi mail aux participants des courses d’aventures : "C'est eux qui vont être les plus impliqués, ça a déjà commencé. On a déjà des participants qui ont hacké le micro d'un contrôleur SNCF pour passer une annonce pour trouver le ou la médecin !".

Le manque de médecins dans ces lieux reculés, c’est une problématique que rencontre constamment le collectif, explique Vincent. Châtillon-en-Diois propose pourtant une confortable maison médicale et il y a l’attrait du village lui-même, souvent nommé parmi les plus beaux villages de France.

Vincent espère que les auditeurs de RTL vont aussi aider à trouver le médecin de ce village : "On lance l'opération 'Un toubib pour Châtillon', on lance un appel solennel à tous les médecins qui nous écouteraient ou à tous ceux qui connaîtraient des médecins. N'hésitez plus, contactez-nous directement sur les réseaux sociaux de la Mad Jacques".

Le collectif a l’habitude de relayer des informations et des opportunités sur ces territoires peu connus avec succès ! Récemment, une participante parisienne s’est installée sur le plateau de Millevaches dans le Limousin, pour reprendre une radio locale.

