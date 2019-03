Un agriculteur se bat pour sauver Nénette, un sanglier menacé de mort

publié le 13/03/2019 à 20:03

Nénette est une laie de 18 mois et de 90 kilos, "une grosse masse, mais gentille", comme dirait Régis Héroux, agriculteur à Muids, dans l'Eure. Il l'a recueillie il y a un an et demi dans sa ferme où l'on trouve des poules, des canards ou encore des chiens. Elle n'était encore qu'un marcassin quand elle a été sauvée par l'agriculteur. Mais sa petite protégée est menacée de mort.



L'Office national de la chasse et de la faune sauvage (Oncfs) est venu informer Régis qu'il était en infraction avec la loi et que son sanglier serait abattu prochainement. Une nouvelle qui a mis un coup de massue à l'agriculteur : "Nénette c'est comme un animal de compagnie maintenant. Jamais j'aurais cru qu'un sanglier aurait pu être aussi doux ou câlin. C'est pour ça que quand j'ai vu l'Oncfs venir et qu'ils m'ont dit 'dans 10 jours on viendra vous la chercher' ça fait drôle", explique-t-il.

"Je l'ai récupéré, elle est venue tout doucement, elle s'est habituée puis petit à petit elle est rentrée dans la cour et ainsi de suite" confie-t-il. Mais la détention d’animaux sauvages est interdite par la loi. Pour se conformer aux textes officiels, il faudrait que Nénette dispose d'un enclos, soit vaccinée et stérilisée. Des investissements coûteux sans lesquels elle pourrait être abattue du jour au lendemain.

Tout faire pour sauver Nénette

L'histoire de Régis et Nénette a ému des milliers de personnes qui ont signé une pétition pour sauver l'animal. La député LaREM de la circonscription, Claire O'Petit, est même venue soutenir l'agriculteur et son sanglier. "Si je peux la conserver faudra que je fasse un parc dans les normes. Mais bon j'espère pas qu'elle soit abattue, j'espère la garder. J'ai une dizaine de jours à peu près à attendre", déclare-t-il.



Dans cette attente insoutenable, Nénette et Régis profitent du moment présent car depuis 18 mois les deux compères sont copains comme cochons.

Rencontre avec #Nénette ce matin qui est menacée d'abattage. En contact avec la Préfecture pour surseoir à cette décision afin que son "propriétaire" puisse détenir une capacité ou la placer. Les enfants de la commune se mobilisent aussi. pic.twitter.com/TUDoYgN3aS — Claire O'PETIT (@claireopetit) 11 mars 2019

La préfecture de l'Eure réagit

Le préfet de l'Eure a réagi mercredi soir dans un communiqué. "L'exploitant a été informé que cette situation ne répondait pas à la réglementation, qui ne permet pas le maintien dans une exploitation agricole d'un animal sauvage. Face à cette situation, le Préfet de l'Eure s'est immédiatement mobilisé avec l'ensemble des services de l’État afin de trouver une solution à cette situation. Un animalier de la Fondation Brigitte Bardot s'est déplacé ce jour sur le site de l'exploitation de M. Régis Héroux afin d'étudier les solutions de placements au sein du refuge de La Mare Auzoux. Des solutions alternatives de placement sont également à l'étude en lien avec les services de l'État. Par ailleurs, le détenteur de l’animal se verra informé des dispositions légales et réglementaires applicables aux animaux sauvages, qui visent à garantir la sécurité sanitaire des personnels et des cheptels. Ainsi, les formalités nécessaires afin de se placer en conformité avec la réglementation lui seront indiquées".