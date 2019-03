DIAPORAMA - Les agneaux de retour dans la baie du Mont-Saint-Michel

publié le 12/03/2019 à 19:11

Le vacarme que fait le troupeau est là pour attester de l’impatience des agneaux, qui depuis près de trois mois sont enfermés dans la bergerie de Yannick Frain, éleveur depuis quatre générations à Roz-sur-Couesnon (Ille-et-Vilaine). "Ils sont excités, impatients de sortir et de retrouver le pâturage parce que le foin et les céréales que je leur donne l’hiver c’est bien, mais la petite plante halophile qu’ils vont aller brouter c’est beaucoup mieux."



Et pour cause, c’est cette plante soumise aux caprices des marées et des embruns qui donne à ces agneaux un goût unique grâce à un savoir faire ancestral. "Cela fait en effet plus de mille ans que nos bêtes pâturent dans les prés-salés de la baie du Mont-Saint-Michel. Et depuis 2009, nous avons enfin obtenu une reconnaissance officielle avec l’Appellation d’Origine Protégée (AOP)."

À ce jour, seuls douze éleveurs Bretons et Normands continuent de défendre cette appellation qui leur permet de procéder chaque jour à la transhumance de leur cheptel en direction des fameux prés-salés.

Entre la bergerie située dans les polders et les vastes étendues du domaine public, il ne faut qu’un petit quart d’heure de transhumance aux agneaux et à leur petits. Et une fois passé la dernière barrière : "C’est un véritable bonheur que d’être ici tous les jours. Mon bureau c’est là, face au Mont, avec mes bêtes qui bénéficient des 85 hectares d’herbus qui, à l’occasion des grandes marées sont recouverts par la mer", ajoute Yannick Frain qui est également président de l'organisme de défense et de gestion l'AOP.



Chaque éleveur doit maintenant attendre les vacances de Pâques pour offrir aux gourmets une viande qui se distingue par sa couleur rosée, sans excès de gras et au goût inimitable. "À Pâques, les Français vont manger cinq fois plus de viande d'agneau que pendant le reste de l'année", conclut Yannick Frain qui espère encore une très belle année pour cette viande de renommée mondiale.