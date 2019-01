publié le 31/01/2019 à 05:35

Si vous avez une voiture diesel, vous allez bientôt rouler au soja américain. L'Europe a décidé d'ouvrir ses frontières au soja cultivé aux États-Unis pour produire chez nous du biodiesel et l'incorporer au gazole.



Une décision qui provoque la colère des agriculteurs français. L'année dernière, ils avaient déjà dû avaler la pilule "huile de palme". Le gouvernement français a autorisé Total à importer 300.000 tonnes d'huile de palme de Malaisie pour en faire du carburant. Une décision qui avait ulcéré à la fois les écologistes et les agriculteurs, car l'huile de palme contribue à déforester une partie de l'Asie et à anéantir les orang-outans et toute une faune qui vit dans ces forêts.

Et puis les agriculteurs français produisent chez nous du colza qui peut être transformé en carburant, il est plus cher, mais c'est pour eux un débouché. En France, on a assez de surface pour faire pousser du colza sans empiéter sur les cultures alimentaires et voilà qu'on importe des matières végétales de l'autre bout du monde.

25 ans après rebelote

Et bien rebelote. Cette fois, le biodiesel sera fait avec du soja. Sous la pression de Donald Tump, Bruxelles a accepté d'importer des graines de soja américain, moins cher que le colza produit en France.



Il y a 25 ans déjà l'Europe a ouvert ses frontières au soja d'Amérique. À l'époque ce n'était pas pour faire du carburant, mais pour nourrir le bétail, fournir des protéines. Le résultat se voit encore aujourd'hui. Dans 80% de nos élevages, les poulets ou les cochons sont nourris au soja américain OGM.



Aujourd'hui, les agriculteurs ne comprennent pas. La Commission européenne, le gouvernement français, disent qu'ils veulent les aider, en prenant ce genre de décision, ils font exactement le contraire.