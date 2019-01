Des baguettes invendues recyclées en bière à Chartres

publié le 29/01/2019 à 05:04

Un brasseur de Chartres (Eure-et-Loir) a mis au point une recette pour recycler les baguettes invendues dans les boulangeries de la ville... en bière. Résultat : une blonde légère aux notes de pain grillé.



Le brasseur récupère tous les soirs les baguettes chez les boulangers. Au lieu de les jeter, il les coupe en tranches et les fait sécher. Il incorpore ensuite dans sa recette ce pain au malt, met un tiers de pain, deux tiers de malt et ça fait une très bonne bière. La matière première est gratuite.

Avec une baguette, le brasseur fait 3 litres de bière et les bouteilles sont vendues justement dans les boulangeries de Chartre et d'Eure-et-Loir. Ce sont des baguettes Retrodor, car seul le pain de tradition est récupéré pour avoir une certaine qualité. En effet, dans la baguette blanche standard, on trouve des additifs, pas dans la tradition.

D'autres brasseurs en France recyclent le pain. Il y a eu une expérience à Perpignan et l'idée vient de Belgique. À Paris, un boulanger réussi quant à lui à recycler le pain en pain. Il a monté une start-up pour développer sa technoïde, Expliceat. Il broie le pain dur, en refait de la farine qui peut être utilisée pour refaire du pain ou de la pâtisserie.



Voilà donc d'excellentes façons pour éviter le gaspillage quand il n'est pas possible de donner les invendus le soir à des associations. Les boulangers produisent chaque jour en France 30 millions de baguettes, selon une étude de l'agence de l'environnement. Parmi elles, 10% partent à la poubelle : soit 3 millions quand même.