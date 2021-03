L'application Nomad Play, ou l'orchestre chez soi

publié le 16/03/2021 à 11:10

Avoir un orchestre à portée de main quand on est musicien. Un rêve désormais possible grâce à une application à télécharger sur son iPhone ou sa tablette. Nomad Play est une petit révolution dans la musique classique. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que l'application a déjà été récompensé plusieurs fois. Notamment avec le Prix Business with Attitude 2020 organisé par Madame Figaro et dont RTL est partenaire.

Clothile Chalot est l'une des deux créatrices. La jeune femme de 40 ans est aussi PDG de la start up. Avoir fait beaucoup de piano est forcement un atout. L'athlétisme également.

En tant qu'entrepreneuse, mieux vaut tenir la distance, ne pas se faire doubler, surtout quand on développe un algorithme aussi ingénieux.

"Nomad Play permet à tous les musiciens de pouvoir répéter n'importe où. C'est-à-dire qu'avec Nomad Play vous avez accès à une bibliothèque d'œuvres, spécifiquement beaucoup de musique classique et du jazz. Vous choisissez votre morceau et vous enlevez l'instrument de votre choix. C'est généralement celui que vous jouez, vous avez également la partition, des options comme l'annotation de la partition, cela permet de pouvoir répéter tranquillement chez soi."

Hannelore Guittet et Clothilde Chalot Crédit : Jean Picon_SayWho

Répéter n'importe ou grâce à Nomad Play

Comme pour une plateforme de streaming. Il suffit de s'abonner pour 9,99 euros par mois et à vous le catalogue qui compte déjà plus de 2.000 morceaux. Un outil pratique, ludique et surtout pédagogique. Mais pourquoi personne n'y a pensé avant ? Ce n'est pas exactement le cas.

"Il y avait une méthode dans les années 1980 où des enregistrements étaient fournis aux élèves de conservatoire. Avec Nomad Play vous pouvez supprimer n'importe quel musicien, parce qu'on a développé une technologie qui permet de supprimer un son d'un enregistrement. Ce qui est beaucoup plus flexible et ouvert à tous." Sachant que les chanteurs lyriques eux aussi peuvent se servir allègrement de Nomad Play.

NomadPlay Devices Crédit : RTL

Bartu lui est un élève du conservatoire national de Paris. À 17 ans à peine il est déjà un génie du violon. Nomad Play, il l'a découvert un peu par hasard au mois de mars dernier.

"J'ai fait plusieurs activités pendant le premier confinement. J'ai fait des concerts pour des Ehpad en ligne et c'est ce qui m'a permis de découvrir Nomad Play."

Bartu s'entraine 4 heures par jour minimum. Chez lui, désormais Nomad Play l'accompagne régulièrement . Ca lui permet d'être soliste dans son salon.