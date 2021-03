Deux retraités vont parcourir la Route 66 en mobylette

publié le 17/03/2021 à 15:06

Nous vous emmenons ce matin à Villemur en Haute-Garonne où 2 jeunes retraités et leur attachée de presse ont le projet un peu fou de traverser les États-Unis sur la plus célèbre des routes Américaines, la Route 66, d'une drôle de façon, sur le dos d'une mobylette, à la vitesse de croisière phénoménale de 30 km/heure.



La Route 66 en bleu, c'est le nom de leur expédition, la couleur est celle de la plus célèbre des mobylettes produites à partir des années 1950 en France par Motobécane. Et comme ces motobécanes bleues appartiennent à un temps que les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître, écoutez le moteur de cette mobylette.



Yves est le mécanicien de l'expédition : "Moi j’ai eu l’envie d’avoir une mobylette bleue, je n’ai jamais pu l’avoir quand j’étais jeune et là j’ai pu en récupérer une et c’est comme cela que je me suis dit : tiens et si on repartait refaire la Route 66 mais cette fois-ci avec des mobylettes bleues cocorico made in France".

L'adolescence de la retraite

Gilles est l'autre jeune papy à tenter l'aventure de la Route 66 à mobylette. "C’est l’adolescence de la retraite on va dire, et d’avoir cette force de faire un road movie à deux à l’heure et de montrer que la contemplation et le contact avec les gens sont primordiaux sur la vitesse", explique-t-il au micro de RTL.

À raison de 100 kilomètres par jour, le plus difficile va être de tenir sur la durée pour un voyage de 2 mois et demi. "Il faut vraiment s’habituer à rester en selle, à ne pas souffrir des lombaires, car les amortisseurs sont quand-même assez limités. C’est l’occasion de faire un voyage un peu rock-n-roll", confient les deux retraités.



Et ce morceau que vous entendez Memphis train du chanteur et compositeur Américain des années 50 Rufus Thomas, ce sera l'un des titres que ces jeunes retraités ont choisi, pour les accompagner durant leur traversée des Etats-Unis. Et ce qui devrait être étonnant au pays des grosses cylindrées, c’est le regard sans doute très curieux que poseront les Américains sur ces Français et leurs 2 mobylettes bleues.

Une cagnotte leetchi ouverte

Et d'ailleurs Gilles et Yves ont leur petite idée sur l'accueil qui leur sera réservé :"Ils n’ont pas l’habitude de ces mobylettes, nous on est d’un côté petit français pénards." En bons vivants du Sud Ouest, ces 2 compères ont aussi prévu d'amener avec eux des produits du terroir dont ils veulent être les ambassadeurs. "Nous aimerions amener des produits qui ne sont pas vus d’un très bon œil comme le fromage qui pue pour parler grossièrement, peut-être des choses venant de la cuisine animale et qui ne sont pas très bien perçues là-bas", expliquent-ils.

Les 2 moteurs sexagénaires seront aussi accompagnés pour ce périple en mobylette sur la Route 66 par une jeune femme de 35 ans, Louise, qui s'occupera de transporter la nourriture et les pièces détachées dans une sorte de voiture-balai. Aujourd’hui, elle est chargée de la communication et voici comment elle vante les mérites de ses 2 amis. "Il y en a un qui parle beaucoup et un autre qui râle beaucoup. C’est des fous et moi je suis très heureuse de les accompagner dans leur folie".

Enfin le dernier mot est pour l'une des 2 mobylettes : comment envisage-t-elle son futur voyage ? C'est Yves qui traduit sa réponse : "Elle est tout à fait d’accord pour faire ce périple, à condition de ne pas trop la malmener car elle est vieille, elle aussi, comme nous".

Pour financer leur périple Louise et les 2 jeunes retraités sont à la recherche d'un peu d'argent et de sponsors. Si vous souhaitez les aider une cagnotte Leetchi est ouverte sous le nom "La route 66 en bleue".