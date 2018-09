publié le 24/09/2018 à 16:39

C’est une hausse tarifaire qui ne passe pas. Des parents d'élèves de la commune de Mus dans le Gard se sont vus appliquer une majoration de 150 euros sur les transports scolaires depuis la rentrée.



La raison : ces familles habitant à moins de 3 kilomètres du collège de leurs enfants, la Région a décidé de leur appliquer un supplément. Dans le département, la carte de transport scolaire est en effet fixé au tarif unique de 70 euros. Sauf pour ces parents d’élèves qui doivent dorénavant débourser 220 euros.

Comme une trentaine de familles de la commune, Nathalie Sala doit désormais payer trois fois plus cher que ses voisins et évoque un “sentiment d’injustice” : "on ne comprend pas qu’est-ce qui justifie le fait que l’on doit payer 150 euros de majoration alors que la ligne de bus existe et que l'on prend le bus au même endroit.”

Favoriser le covoiturage, la marche ou le vélo

La Région entend favoriser les déplacements de ces élèves, plus proches de leur établissement scolaire, par d’autres moyens comme le covoiturage, le vélo ou la marche. Mais rien n’est prévu à Mus pour sécuriser ces déplacements. “Pour se rendre au collège, on est obligé de couper la départementale (...) c’est excessivement dangereux”, proteste Gérard Duplan, le maire, sans étiquette, de ce village de 1.400 habitants.



La Région Occitanie admet une situation atypique et garantit d’y apporter des réponses. “Bien évidemment quand un village, comme c’est le cas à Mus, est partagé par la ligne des 3 kilomètres, il faut trouver des solutions, et nous trouverons des solutions”, promet Jean-Luc Gibelin, vice-président aux Transports de la Région. Assouplir la règle des trois kilomètres, voire l'abroger totalement ? Rien ne précise pour le moment en quoi consisteront ces ajustements. En attendant, la Région a promis la gratuité des transports scolaires à l’horizon 2021.