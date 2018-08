et AFP

publié le 30/08/2018 à 11:26

Non au "tout gratuit". Valérie Pécresse, présidente Les Républicains de la région Île-de-France, a affirmé son opposition au "tout gratuit" dans les services publics, alors que deux études de la région et de la Mairie de Paris sont en cours sur la gratuité des transports en commun.



Interrogée sur la piste de la gratuité des transports pour les usagers en Île-de-France, mercredi 29 août sur Franceinter, elle a répondu : "Je mets terriblement en garde contre les idées simplistes, et philosophiquement je suis contre l'idée que tous les services publics doivent être gratuits".

Elle met ainsi en avant que "le service public a un coût, si on ne paye pas ce coût alors on sera tenté de le dégrader", précisant que "les transports publics en Île-de-France, c'est un coût chaque année de 10 milliards d'euros", répartis entre les usagers (3 milliards d'euros), et les entreprises (7 milliards d'euros)".

Rénover les transports en commun

Valérie Pécresse, également présidente d’Île-de-France Mobilités (ex-Stif), a plaidé pour mettre l'accent sur la rénovation des transports, ce qui demandera "beaucoup d'argent", prévient-elle. En avril dernier, elle avait annoncé la mise en place d'un comité d'experts, dirigé par Jacques Rapoport, ancien président de SNCF Réseau, pour étudier "sans parti pris" la question de la gratuité des transports en commun, une idée lancée en mars par la maire PS de Paris Anne Hidalgo.



L'exécutif parisien, qui conduit donc en parallèle sa propre étude, avait d'ailleurs salué l'"attitude constructive de la Région" et annoncé que la Ville allait auditionner les experts nommés par Valérie Pécresse.