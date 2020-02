Transports : faut-il s'attendre à un nouveau "lundi noir" le 17 février ?

publié le 14/02/2020 à 05:47

"Lundi mort" ou "lundi noir" ? Alors que le texte de loi doit être examiné en séance ce lundi 17 février par l'Assemblée nationale, plusieurs organisations syndicales ont appelé à une nouvelle journée de mobilisation contre le projet de réforme des retraites.

Cinq syndicats ont d'ores et déjà indiqué vouloir faire de ce jour une "journée morte" dans les transports, FO-Cheminots ayant rejoint lundi la date fixée par quatre organisations de la RATP. De son côté, la CGT de la régie parisienne appelle à faire grève le 20 février. Cette date correspond à la prochaine journée nationale interprofessionnelle de grèves et de manifestations fixée par l'intersyndicale (CGT, FO, Solidaires et des organisations de jeunesse).

Cinquième syndicat de la SNCF, FO-Cheminots a donc lancé "un appel national à la grève" le 17 février, qui pourrait étendre en dehors de l'Île-de-France l'appel de quatre organisations de la RATP. Le syndicat a précisé qu'il allait "mettre tout en oeuvre pour étendre cette journée d'appel aux autres fédérations et structures cheminotes (pour) reproduire la force de la grève qui s'est engagée le 5 décembre".

Nouvel article: Communiqué FO du 10 février 2020 – Journée Morte dans les Transports le 17 février 2020 ! https://t.co/nw5u0UZ9rS — FO Cheminots (@focheminots) February 11, 2020

Le mouvement devrait être très suivi

Dans la capitale, le mouvement devrait être particulièrement suivi puisque les quatre syndicats à l'initiative de l'appel de la grève représentent plus de 50 % des agents RATP. Les perturbations n'ont pas été annoncées en détail mais, comme lors de la précédente mobilisation, plusieurs lignes devraient être partiellement ouvertes, fonctionnant avec des horaires d'exploitation restreints.

Les tramways et bus parisiens devraient également connaître des perturbations. Du côté du réseau express régional, les RER A et B, co-gérés par la RATP et la SNCF, devraient être perturbés tandis que les RER C, D, E ainsi que les Transiliens devraient circuler normalement. Concernant la SNCF, la grève pourrait toucher le réseau national. Les prévisions du trafic devraient être communiquées dans le week-end du 15 et 16 février.