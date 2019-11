Transports en commun : 61% des Français jugent les utilisateurs égoïstes

publié le 23/11/2019 à 08:01

Ce n'est un secret pour personne, l'atmosphère régnant dans les transports en commun Français n'est pas toujours agréable. En cette fin novembre, la situation y est très sensible notamment avec la perspective des conflits sociaux à partir du 5 décembre. Viavoice a donc réalisé un sondage pour BloooomUp ! et RTL, sur plus de 1000 personnes résidant en France métropolitaine, concernant la situation dans les transports en commun.



Le bus est relativement épargné par les critiques (23 % des utilisateurs estiment que les relations entre les gens y sont "moins agréables qu’ailleurs"). Ce sont surtout les métros et les RER qui sont visés : respectivement 38 % et 37 % des utilisateurs estiment que les relations y soient "moins agréables qu’ailleurs".

Ce qui déplaît le plus aux utilisateurs dans les transports, ce sont notamment "les gens qui laissent des déchets personnels" (à 43%) ou encore "les gens qui bousculent les autres" (à 36%).

Les motifs de désagréments dans les transports Crédit : Viavoice

"L'égoïsme" et "l’indifférence" pointées du doigt

À la question : "Selon vous, pourquoi les relations entre les gens sont-elles souvent

peu agréables dans les transports en commun ?", une large majorité des personnes sondées (61%), répondent que c'est parce que "une partie des gens deviennent égoïstes et sont indifférents aux autres". 53% des Français répondent que les gens "ne sont pas bien élevés" et 35% qu'ils "manquent de temps et sont souvent stressés".

En guise de solution à ces désagréments, les Français ne plébiscitent pas la bienveillance (seulement 25 %). Au contraire, les solutions privilégiées sont des "sanctions" (48 %) avec des "amendes", des "campagnes de sensibilisation" (43 %) et le développement de la vidéosurveillance (39 %).

Les raisons des désagréments dans les transports Crédit : Viavoice

Sondage réalisé par Viavoice pour BloooomUp ! et RTL. Interviews effectuées en ligne du 18 au 21 novembre 2019. Échantillon de 1007 personnes, représentatif de la population résidant en France métropolitaine, âgée de 18 ans et plus.