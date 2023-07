Tourcoing : les élèves d'une école incendiée reprennent les cours dans un autre établissement

Après un incendie volontaire la semaine passée, les enfants ont retrouvé le chemin de l'école, mais dans un autre établissement. Dans le quartier populaire de la Bourgogne, c'est à l'école Camus que 73 élèves de la maternelle et primaire Sainte-Clothilde ont été accueillis, avec des pains au chocolat et de nouveaux camarades. Cet incendie a été dur à avaler pour ces enfants et leur maman : "Notre école a brûlé, et ça fait un peu bizarre" ; "La classe de ma petite sœur est toute cassée, il n'y a même plus le toit" ; "Ça me stresse, je suis dans une nouvelle école et je ne sais pas comment c'est" ; "On a vu toute l'école maternelle brûler, les petits vélos et les affaires des enfants, c'est ça qui nous a complètement chamboulés."

Les enseignants, dont certains ont perdu le fruit d'une année de travail dans les flammes, s'installent dans leur nouvelle salle. Juliette Machelin, la directrice adjointe, est à l'accueil, pour rassurer les familles : "On sent que les familles sont perturbées. Ce ne sont pas leurs repères. On essaie de les rassurer, même pour les enfants, on voit qu'ils ne sont pas naturels, ils sont déjà sous le choc de la semaine passée. Tout est fermé, on n'a plus de matériel, on n'a plus rien du tout au niveau de l'école. On n'a pas le choix, on va de l'avant."

Retrouver une école avant la fin de l'année

C'était une volonté de toute l'équipe éducative, qui s'est retroussé les manches, avec le soutien de la municipalité. Des psychologues ont aussi été déployés auprès des personnels, pour appréhender l'épreuve, comme l'explique Lucille Grégoire, professeure en primaire : "On a été très bien entouré par la mairie de Tourcoing. C'est vrai qu'on nous a trouvé une solution tout de suite. On est déjà en train de chercher une solution pour la rentrée, donc être soutenu, ça fait vraiment du bien." En cette fin d'année scolaire, la pression est moins forte. Des jeux ont été prévus pour occuper les enfants.

Depuis trois jours, les nuits sont beaucoup plus calmes dans cette cité nordiste longtemps dirigée par Gérald Darmanin. Le couvre-feu mis en place et les moyens policiers ont, semble-t-il, eu de l'effet.

La maire, Doriane Bécue, entend préparer sereinement la rentrée : "Les délinquants ne gagneront jamais. Il était important pour nous que l'on puisse accueillir ces enfants dès aujourd'hui. Et puis, on travaille dès maintenant sur la rentrée de septembre. Sur le quartier, on a une école et ancienne école qui devaient être déconstruites cet été, on va retarder le chantier pour que les enfants de Sainte-Clothilde puissent être accueillis."