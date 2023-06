Les infos de 12h30 - Gironde : puni, un enfant de 4 ans s'enfui de son école et est retrouvé chez lui

Une énorme frayeur. Lundi 26 juin, un enfant de 4 ans a été retrouvé chez lui alors qu'il devait être à l'école de Saint-Morillon, une commune du sud de Bordeaux (Gironde). Ses parents ont encore du mal à comprendre comment leur enfant a pu échapper à la vigilance du personnel de l'école.

Puni pour avoir renversé un puzzle, Louis s'est retrouvé seul dans la salle de classe pendant toute la durée de la récréation. Sur les images de vidéosurveillance, on peut voir l'enfant quitter l'école à 15h27. Sans que personne intervienne, puisqu'aucun encadrant ne l'a vu. Il a été récupéré par ses parents à 15h40.

Camille, la maman de Louis, exprime au micro de RTL une "grande incompréhension". "On met nos enfants à l'école, ils sont censés être en sécurité. Il n'était pas à l'école, il était tout seul dans la rue. Il a marché pendant environ un kilomètre", raconte-t-elle. "Heureusement que Louis connaît le chemin. On ne s'imaginait pas du tout qu'il puisse être en train de déambuler dans les rues de la ville, tout seul. On est encore sous le choc", témoigne la maman.

Les parents de Louis ont porté plainte et ont alerté le rectorat. En attendant les suites administratives et judiciaires, il ne retournera plus à l'école maternelle de Saint-Morillon.

