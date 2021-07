Tour Eiffel, Parc Astérix... Ces lieux qui proposent des tests sur place

Cinémas, musées, parcs d'attractions et bien d'autres encore font désormais partie de cette liste de lieux où le passe sanitaire est obligatoire pour y accéder. Pour être en possession de ce passe sanitaire, il vous faudra un schéma vaccinal complet, un test négatif de moins de 48 heures ou un test PCR positif attestant du rétablissement de la Covid-19, datant d'au moins 11 jours et de moins de six mois.

Si cela semble contraignant, certains lieux concernés ont décidé d'innover afin d'attirer les touristes. Et surtout, de faciliter la tache à ceux qui se rendraient compte, au dernier moment, être dépourvus de passe sanitaire. C'est le cas notamment de la Tour Eiffel qui va proposer des tests antigéniques. S'ils seront gratuits pour les touristes français, les étrangers, eux, devront en revanche débourser 25 euros.

C'est devant la Dame de Fer que des tentes de dépistages seront installées, juste avant les contrôles de sécurité indique la Société d'Exploitation de la Tour Eiffel (SETE). Ce dispositif supplémentaire "permet de garantir aux visiteurs une découverte du monument dans des conditions optimales", a commenté Patrick Branco Ruivo, le directeur général de la SETE, qui dit "appliquer le décret" paru mardi au Journal officiel.

"On a prévenu nos visiteurs en amont", soulignait Patrick Branco Ruivo. Notamment par des messages en toutes les langues sur notre site internet. Le directeur général de la SETE prévoit dans un premier temps, 1.500 tests par jour, soit pour un visiteur sur 10. 20 contrôleurs de passe sanitaire seront eux, présents sur place.

Même dispositif au Parc Astérix

Le parc Astérix situé dans l'Oise, a lui aussi mis en place un système de dépistage pour ses visiteurs qui auraient oublié leur passe sanitaire. Pour la directrice générale du parc d'attraction, il n'était "pas question de diviser les tribus, nous voulons garder les familles et ne diviser personnes" comme le rapportent nos confères de France Bleu.

Une zone spéciale a donc été aménagée en peu de temps dans le capitole, espace habituellement dédié aux séminaires, afin de réaliser des tests antigéniques. Celle-ci permettra de tester jusqu'à 150 personnes par heure, tout ça entre 8 heures et midi. Un test coutera une vingtaine d'euros par visiteur.

En outre, le parc Astérix avait également embauché trente personnes supplémentaire afin de contrôler le passe sanitaire et des QR codes à l'entrée du parc. Le parc avait également mis en place un centre de vaccination dans son bâtiment administratif. Destiné à ses employés, celui-ci avait pour but de faciliter la vaccination de l'ensemble de ses salariés.