C'est certainement le monument le plus emblématique de France. Mais depuis la rentrée, la Tour Eiffel n'accueille "que" 2.500 visiteurs par jour. Un chiffre éloigné de ses standards habituels.

"On est entre 10 et 20% de la fréquentation habituelle. Depuis le début des vacances de la Toussaint, c'est un peu mieux. On est plutôt aux alentours de 30% avec 5.000, et quelques jours 7.000 visiteurs, mais évidemment c'est très en-deçà des moyennes des années précédentes", détaille Jean-François Martins, président de la société d’exploitation de la Tour Eiffel.

Cette baisse de la fréquentation s'accompagne d'une tendance claire : les visiteurs sont pour la plupart des Parisiens, des Franciliens et des Français. "Les Parisiens eux-mêmes redécouvrent la Tour. C'est d'ailleurs le meilleur moment pour le faire. Il y a beaucoup moins de monde que d'habitude et pas d'attente. On y découvre la Tour sous son plus beau visage", suggère celui qui gère l'un des sites touristiques les plus visités au monde.

On est à un peu moins de 50% des gens que l'on peut faire monter dans une cabine par rapport à un temps ordinaire





Les mesures sanitaires en vigueur sont à peu près les mêmes que dans les autres monuments : gel hydroalcoolique, masque obligatoire, ou encore distanciation sociale. Il a d'ailleurs fallu s'adapter sur ce dernier point. "En réduisant le nombre de visiteurs présents dans les cabines, on a réduit notre capacité globale à faire monter les gens. On est à un peu moins de 50% des gens que l'on peut faire monter dans une cabine par rapport à un temps ordinaire", concède Jean-François Martins.

Ces derniers mois, un parcours dédié aux 4-12 ans a été mis en place au premier étage du monument. Une campagne de peinture et un programme de réfection des ascenseurs sont également en cours. Le président de la société d'exploitation de la Tour Eiffel souhaite désormais "investir sur l'avenir pour que la qualité de visite soit encore meilleure", avec notamment les Jeux Olympiques de 2024 en ligne de mire.