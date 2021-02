Lyon : alcool interdit dans les rues samedi pour éviter les rassemblements

et AFP

publié le 20/02/2021 à 00:03

Objectif : limiter les rassemblements autour des débits de boissons, jugés "propices à la diffusion épidémique". La préfecture du Rhône a interdit la consommation d'alcool sur la voie publique samedi 20 février après-midi dans le centre de Lyon. "Ces dernières semaines, et en particulier les samedis du mois de février, de nombreux rassemblements ont été observés dans certains secteurs de l'hyper-centre de Lyon, notamment à proximité des bars et restaurants", écrit la préfecture dans un communiqué publié vendredi 19 février.

"Afin de limiter ces rassemblements propices à la diffusion épidémique", le préfet a pris un arrêté interdisant la consommation de boissons alcoolisées, ce samedi de 12h00 à 18h00, dans un périmètre situé sur la Presqu'île entre Rhône et Saône. "Je crois que trop de règles nuit à la règle", a déclaré le maire écologiste de la ville, Grégory Doucet, ajoutant "qu'aujourd'hui, la réglementation qui existe déjà permet d'éviter les regroupements sur la voie publique, donc si certains se réunissent trop nombreux pour boire une bière, ou même un café, on a déjà l'arsenal juridique" pour les disperser.

L'élu estime par ailleurs que les Français ont prouvé leur faculté à respecter les règles imposées ces derniers mois et que de ce fait, "l'accès aux stades, aux musées, aux cinémas et aux théâtres doit être rouvert. On sait respecter des protocoles stricts pour ne pas prendre de risque".

Bientôt des événements sportifs ouverts au public ?

La ministre déléguée aux Sports, Roxana Maracineanu, a annoncé vendredi que des discussions allaient être engagées pour expérimenter un retour du public, avec jauge, dans les enceintes sportives. Elle doit s'entretenir à ce sujet samedi à Lyon avec les dirigeants des trois grands clubs de la ville : Jean-Michel Aulas pour le football, Tony Parker pour le basket et Olivier Ginon pour le rugby.