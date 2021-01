publié le 24/01/2021 à 19:07

Huit résidents et trois membres du personnel d'un Ehpad de Toulouse ont été testés positifs au variant britannique du coronavirus, révèle ce 24 janvier l'Agence régionale de santé (ARS) Occitanie. L'un des résidents est décédé "récemment".

Dans son communiqué, l'ARS Occitanie précise qu'à ce jour "40 résidents et 19 personnels ont été dépistés positifs au virus Covid-19 ou à ce variant anglais, et quatre personnes âgées sont hospitalisées" dans l'Ehpad Antoine de Saint-Exupéry. L'établissement compte au total quelque 68 résidents et plus de 80 personnels.

Le 21 janvier, l'ARS Occitanie rapporte dans un bulletin "une intensification" de la circulation du coronavirus dans la région. Avec 359 hospitalisations en cours, dont 45 en réanimation, la Haute-Garonne est le département le plus touché d'Occitanie. De son côté, l'Organisation mondiale de la Santé indique ne pas avoir pris connaissance des nouveaux éléments britanniques et de ne pas avoir constaté, pour le moment, que ce variant est plus mortel.