Le débat sera-t-il un jour clos ? En tout cas, aux yeux des députés, il l'est. Ceux-ci ont rejeté dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 mai un amendement de certains élus Les Républicains (LR), appelé "chocolatine", qui voulait relancer le duel avec l'appellation concurrente de "pain au chocolat" lors du débat sur le projet de loi agriculture et alimentation.





Cet amendement porté par une dizaine d'élus LR voulait ajouter au code rural et de la pêche maritime l'objectif de "valoriser l'usage courant d'appellation due à la notoriété publique du produit et de ses qualités reconnues au travers d'une appellation populaire". Le ministre de l'Agriculture Stéphane Travert a estimé en substance que ce n'était pas du niveau du Parlement.

"Une telle évolution, légère, de la loi, permettra de redonner ses lettres de noblesse à de nombreux produits locaux. Ce sera par exemple le cas d'une viennoiserie dont historiquement le nom a puisé son origine dans la Région gasconne, et qui fait la fierté de tout le Sud de la France : la chocolatine", écrivent les signataires de l'amendement, pas tous issus du sud-ouest de la France.