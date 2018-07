Theresa May signe le Brexit : une photographie historique

publié le 31/03/2017 à 23:08

Une photo que nos enfants retrouveront dans les manuels d'Histoire. Mardi 28 mars dans l'après-midi, au 10 Downing street (Londres), dans la salle du conseil des ministres, Theresa May signe le courrier qui officialise la procédure du Brexit. Assise au centre de la grande table, seule, la Première ministre britannique, veste de tailleur et collier de perles, signe le courrier qui sera remis à Bruxelles le lendemain pour officialiser le début de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne.



"C'est une photo très simple pour un moment historique", explique en exclusivité pour RTL son auteur, le photographe Christopher Furlong de l'agence Getty Image. "On m'a montré la pièce seulement dix minutes avant l'arrivée de la Première ministre. C'était vraiment très silencieux, un silence gênant. Quand elle est arrivée je lui ai dit 'bonsoir Madame la Première ministre' elle m'a répondu 'bonsoir'. Elle s'est assise a signé la lettre tout cela n'a duré que trente secondes. C'était un moment vraiment intéressant parce qu'à côté de moi il y avait des gens qui étaient juste venus assister à ce moment d'histoire".

Sous les yeux de Robert Walpole

Christopher Furlong a beau la décrire comme une photo très simple, sa mise en scène ne laisse rien au hasard. Il y a bien sûr le premier ministre penchée sur sa lettre, entourée de chaises vides. En arrière-plan, au-dessus de la cheminée, le portrait de Robert Walpole, le premier Premier ministre du royaume de 1721 à 1742, surplombe Theresa May. L'homme consolida la monarchie parlementaire. Sur sa gauche, l'Union Jack, le drapeau britannique trône désormais seul, sans son alter ego européen.



"Pour moi cela signifie l'énorme responsabilité qu'a le Premier ministre de faire en sorte que le Brexit soit bon pour tout le monde, les Britanniques, comme les Européens", estime Christopher Furlong. En fait, tout dans cette image évoque un retour au Splendide Isolement, du nom de la politique étrangère du Royaume-Uni au XIXe siècle, même si, dans sa lettre, Theresa May assure que son pays quitte l'Union Européenne mais ne quitte pas l'Europe.