publié le 28/03/2017 à 08:15

Entre 30 et 35 entreprises basées à Londres sont en train de traverser la Manche pour s'installer à Paris, selon une information révélée par RTL mardi 28 mars. C'est environ 10% des entreprises étrangères qui s'installent à dans la capitale et en région parisienne cette année. Sur la trentaine d’entreprises, la moitié sont des sociétés dont le dirigeant est un Français. Il est souvent parti à Londres pour travailler au sein d’un groupe tricolore et a fini par monter son entreprise dans la capitale anglaise.



La trentaine de dossiers est actuellement examinée par l'Autorité des marchés financiers à Paris afin d‘obtenir le droit d’exercer en Europe, car il s’agit uniquement de sociétés financières. Les chefs d’entreprises qui reviennent à Paris, arriveront vraisemblablement avec leur famille cet été. Leur retour ne créera pas beaucoup d’emplois tout de suite, car il s’agit souvent de petits cabinets de conseils avec moins d'une dizaines de salariés, mais qui pourront trouver leur main-d'œuvre en région parisienne où il y a 150.000 personnes qui travaillent dans la finance et où la main-d’œuvre est beaucoup moins chère qu’à Londres.

"Paris est la ville la moins chère des vingt plus grandes villes mondiales pour faire du business", explique Robin Rivaton, directeur général de Paris Région Entreprise, qui travaille pour faire revenir les sociétés à Paris.