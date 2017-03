publié le 29/03/2017 à 22:07

Neuf mois après le référendum, le Royaume-Uni a officiellement activé l'article 50 du traité de Lisbonne permettant de lancer la procédure d'une sortie de l'Union européenne. Edward Llewellyn, ambassadeur britannique en France, se veut rassurant au micro de RTL. "On veut sceller un accord entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, un partenariat profond et spécial. (...) C'est une journée où la Première ministre (Theresa May, ndlr) a été très claire : le Royaume-Uni va rester un pays européen entièrement engagé en Europe".



Le gouvernement britannique réclame désormais un accord de libre échange ambitieux avec l'Union européenne. Mais les 27 pays membres ne comptent pas faire de cadeau. Le chèque britannique de départ pourrait atteindre près de 60 milliards d'euros, pour régler les derniers engagements financiers au budget de Bruxelles. Ce n'est toutefois pas la priorité de Downing Street. "Au début de cette négociation, en priorité nous voulons résoudre la question des ressortissants britanniques dans les autres pays de l'Union européenne et des ressortissants des autres États membres dans le Royaume-Uni. Nous voulons être en mesure de garantir leurs droits et de faire ça de manière rapide", assure Edward Llewellyn.

Selon son Excellence, le Brexit ne devrait donc pas profondément modifier les relations avec l'Union européenne, et surtout la France : "Nous faisons face ensemble à des défis en ce qui concerne la défense, la sécurité, la lutte contre le terrorisme. Nous allons et devons continuer de travailler ensemble".