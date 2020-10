Terrorisme : "Il faut arrêter de nous cacher la réalité de l'immigration", dit Roquette

publié le 30/10/2020 à 10:43

Entre l'attaque au couteau à Nice et le reconfinement, Emmanuel Macron et ses ministres enchaînent les prises de parole depuis deux jours avec, souvent, des discours qui se rejoignent, tant dans la lutte contre le terrorisme et celle contre le coronavirus. C'est l'unité nationale qui est mise en avant.

Pour Guillaume Roquette, directeur du Figaro Magazine, ce discours ne suffit plus, surtout face au terrorisme islamiste. "Ce discours sur l'unité nationale, je pense qu'il est à côté de la plaque. Tous les Français sont unis contre ces gens. Ce qu'il faut maintenant c'est agir. Ce genre de propos n'engage pas à grand-chose et ne serve à rien."

Le journaliste estime "qu'il faut être plus offensif" et qu'il faut "arrêter de nous cacher cette réalité de l'immigration". Il ajoute : "il y a une loi contre le séparatisme qui a été annoncée par le président de la République avant les attentats. On nous a dit que l'immigration ça n'a rien à voir. Sur les 30 terroristes mis hors d'état de nuire récemment, il y en a 22 qui étaient Français. Ça veut dire qu'il y en a huit qui ne l'étaient pas. Si on rentrait moins facilement dans notre pays, comme ce Tunisien qui arrivait de Lampedusa, je pense qu'on n'en serait pas là."

Le terrorisme se combat aussi par l'éducation

Pour Nicolas Domenach du magazine Challenges, en désaccord avec Guillaume Roquette, il ne faut pas se limiter à bloquer ces individus à la frontière, et ne se concentrer que sur l'immigration pour lutter contre le terrorisme. Selon lui, le combat se joue aussi sur le terrain de l'éducation.

"On se heurte à un problème d'une ampleur beaucoup plus grande. Il l'a dit le ministre de l'Intérieur, vous avez des jeunes de 12 à 14 ans qui sont nés ici, qui ont été éduqués ici, qui manifestent leur haine contre la France, contre la République. Cette bataille est essentielle à mener. C'est pour ça que je disais que Jean-Michel Blanquer est l'homme important de la situation sur le long terme."