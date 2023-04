Télétravail : peut-on réellement travailler d'où l'on veut ?

Il y a certains collègues qu'il est préférable de ne pas croiser en vacances. Un employé de l'administration belge a profité de quelques jours de télétravail pour partir à Porto. Seulement, dans l'avion, l'un de ses collègues l'a reconnu et l'a dénoncé à son employeur. Quelques jours plus tard, le fonctionnaire voyageur a été licencié, et ce, même s'il a pu prouver qu'il travaillait vraiment. En cause : un accord d'entreprise l'interdisant de télétravailler ailleurs qu'à son domicile.

En réalité, les accords de télétravail sont généralement négociés en interne dans chaque entreprise. Aussi, chaque employeur est libre d'imposer ses propres conditions, notamment sur les jours qui peuvent être travaillés en dehors du bureau, mais aussi sur le lieu ou même la tenue vestimentaire autorisée. Dans certaines entreprises ou organismes, il est de cette façon interdit de télétravailler ailleurs qu'à son domicile, et ce, fréquemment, pour des questions de confidentialités.

Cependant, si votre accord d'entreprise ne contient aucune clause de ce type, le choix de votre lieu de travail est totalement libre. Vous pouvez dès lors travailler dans votre maison de campagne, dans un café ou au bord de la piscine, du moment que votre travail n'en pâtit pas.

La seule chose à bien vérifier est de ne pas se connecter à des réseaux wifi "non sécurisés" et à ne pas ouvrir de documents dits "confidentiels" devant des inconnus.

