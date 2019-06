Taxe d’habitation : le calendrier de sa suppression

publié le 17/06/2019 à 06:33

Un calendrier chamboulé. Initialement prévue en 2022 comme annoncé par le gouvernement, la suppression intégrale de la taxe d'habitation aura finalement lieu en 2023. Ce changement de date a été confirmé par Bruno Le Maire le jeudi 13 juin sur France Info, au lendemain du discours de politique générale d'Édouard Philippe où le Premier ministre avait évoqué "un nouveau calendrier".



Le chef du gouvernement a pris le soin de préciser que "pour 80% des Français les plus modestes, leur taxe sera intégralement supprimée en 2020". C'est pour le reste de la population, les 20% des Français les plus aisés, que la suppression de la taxe d'habitation est retardée. Le ministre de l'Économie a en effet précisé qu'elle "sera intégralement supprimée en 2023, et ce sera inscrit dans la loi" en soulignant que le gouvernement "avançait progressivement".

Cette suppression pour les contribuables les plus riches se fera par tiers, entre 2021 et 2023. Autrement dit après la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron mais cela ne constitue pas un obstacle pour Bruno Le Maire.

L'ancien membre du parti Les Républicains affirme que "l'engagement figurera dans le projet de loi de finances" ce qui constitue, à ses yeux, une garantie pour le maintien de cette mesure en cas de changement de majorité présidentielle en 2022.