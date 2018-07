Tanguy Pastureau : "Emmanuel, Marine, et les autres, et nous"

publié le 29/04/2017 à 08:50

Cette semaine, tout le monde ou presque a pris parti pour l’un des deux candidats. Dès dimanche 20h01, c’était plié, Baroin, Raffarin, Estrosi, appelaient à voter Macron. Hamon aussi, a envoyé des SMS à l’ensemble de ses électeurs pour les convaincre, une douzaine de textos quand même.



C’est le fameux Front Républicain, qui consiste à faire élire n’importe qui plutôt que Le Pen. Si Cheminade avait été au second tour, 80% des politiques se mettaient derrière lui, et le type installait les services de l’État dans la station spatiale internationale en disant à Thomas Pesquet : "Dégage boloss, ta mère, elle caresse des aliens sur Mercure".

Seul Mélenchon n’a rien dit, parce que pour lui, choisir Le Pen ou Macron, c’est comme si on proposait à Alain Ducasse de devenir chef soit au Quick de Dijon soit au kebab Le Bosphore à Garges. Mélenchon rêve d’un monde où le peuple étudie à la bougie les écrits de Chavez sous une tente Quechua, avec 16 euros par an et par famille, parce que le brozouf c’est vulgos. Et on lui demande de soutenir le pape du libéralisme, le seul mec capable d’ubériser les Roms en triplant le nombre de feux pour que les Moldaves puissent eux aussi faire les pare-brises.

Mélenchon comme Britney Spears

Les Insoumis, les fans de Mélenchon, sont perdus, car leur gourou ne dit rien. Au moins quand on est pour Raël, l’autre vient et dit "Je suis Dieu, j’ai le 06 de Moïse, file-moi ton chéquier, en échange, voilà une paillasse où dormir", on est guidé. Mais Mélenchon, non, alors qu’il génère chez son public la même folie que Britney Spears en 2001, quand elle jouait la collégienne candide qui léchait une grosse sucette en faisant semblant de croire que tout le monde ne voyait là qu’une grosse sucette.



Mélenchon, hier sur YouTube (c’est le plus vieux youtoubeur du monde, sa chaîne est en concurrence avec celle de Gandalf du Seigneur des Anneaux), a fini par dire qu’il ne voterait pas Le Pen. Ce qui ne veut pas dire qu’il appelle à voter pour Macron.