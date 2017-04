Tanguy Pastureau : François Hollande, le crépuscule d'un dieu

publié le 23/04/2017 à 09:40

Le président Hollande vit les derniers jours de son mandat, puisque là on vote pour désigner celui qui va lui prendre sa maison, sa voiture, ses costumes, son coiffeur de luxe. On est en train de le dépouiller. D’ici peu il sera à Tulle en jogging à trous et, le midi, se penchera au-dessus de la friteuse au Balto afin de graisser son cheveu.



Hollande, c’est un mythe, ce n’est que plus tard qu’on comprendra ce qu’il a apporté à la déconne, c’est mon maître. Il a passé 5 ans sous la flotte, c’est le seul français à avoir vécu la mousson sans bouger de chez nous, puis il est monté dans un avion et l’avion a pris la foudre, les apaches, pour avoir la même chose, dansaient 24 heures autour d’un totem en implorant leur dieu.



Il nous aura tout fait, s’il monte sur scène, Gad Elmaleh va chouiner pour avoir un pauvre quart d’heure en 1ère partie de son spectacle. Le tweet de Trierweiler, le scooter, Julie Gayet, les sans-dents, "c’est l’état qui paye", Leonarda, on a passé 5 ans en surchauffe, en 2012 j’étais beau, Peggy Broche et Valérie Quintin me faisaient de l’œil, là je finis claqué, avec des rides, des valises sous les yeux, les jeunes de 19 ans en stage à RTL me disent "Bonjour, vous êtes le papa de Philippe Bouvard ?", je n'en peux plus.



Cette semaine, Hollande est dans Paris-Match, à la Lanterne, autre résidence qu’il doit quitter, il a la vie d’une bernique encerclée à marée basse par 40 bernard-l'hermittes. Et il fait pitié, on le voit engoncé dans un vieux chandail en laine pour papi, on a l’impression que Huguette de Scènes de ménage va débouler en criant "Raymond, t’as oublié tes pilules !" Il est avec Julie, et s’accroche à son bras, il n’en peut plus, il a tout donné, Hollande c’est le père Fourras s’il avait dû faire déchiffrer un rébus à Ribéry. Malgré tout, lui apparaît très satisfait de son bilan...