Tanguy Pastureau : Georges Pernoud est dans l'eau depuis 75

publié le 22/04/2017 à 08:50

Nous sommes en plein week-end électoral, mais c’est la fin de la campagne officielle, et si je me moque de l’un de nos 11 gusses, le CSA va me dire "Pastureau, t’as enfreint les règles, donc t’es fini, charogne, dans un mois tu animes la soirée spéciale Cookie Dingler sur Chantefrance".



Oui, on va changer de président, on va perdre Hollande, notre vieil ours qui a hiberné 5 ans, c’est le mandat qui aura le plus ressemblé au parcours d’un chamallow laissé derrière un pare-brise un jour de canicule, pour plonger dans l’inconnu. Hollande, c’était un repère, l’assurance qu’il ne se passera rien de spécial, comme quand on va chez Franprix plutôt que dans le magasin d’à côté, qui s’appelle Le Roi de la Capote.



Un à un, nos repères sautent, bientôt ne va rester en place que Bernard Poirette, qui présente les matinales week-end de RTL depuis le big bang, c’est lui qui a couvert le baptême de Clovis à Reims et la première tournée de Guy Bedos, la même année.



Car hier, stupeur, Georges Pernoud, le roi des océans, le Poséidon en pull Celio, lui seul sait ce qu’il y a dans les Croustibat, a annoncé qu’il arrêtait Thalassa. Dans le monde de la mer, c’est la désolation, au Marineland d’Antibes, les dauphins font "tac tac tac", ce qui signifie "Nous laisse pas, Georges, sans toi on est comme des thons", et Pamela Anderson, qui jouait dans Alerte à Malibu le rôle d’une sauveteuse en mer qui dès qu’elle courrait 20 mètres avait ses seins qui faisaient quatre fois le tour d’elle (ils ont plus bougé en un an de tournage que Jean-Marc Ayrault depuis sa naissance), a appelé à voter Mélenchon, juste parce que quand il est furax il ressemble à une rascasse.



Pernoud, c’est ce journaliste unique qui a l’allure d’un gros ours, au point que lors de son reportage sur la migration des saumons en Alaska, un grizzli mâle l’avait pris pour sa femelle, il avait ensuite boité pendant 9 mois. Georges Pernoud était à Thalassa depuis 1975.