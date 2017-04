Tanguy Pastureau : 2017, année présidentielle érotique

publié le 22/04/2017 à 09:40

Sans nous, les électeurs, Fillon, Hamon, Le Pen, Mélenchon, les autres, ne sont rien, juste des gens non qualifiés qui seraient infoutus de trouver un autre job, voter pour eux, c’est agir pour l’emploi.



C’est nous, le peuple, cette masse grouillante et visqueuse, qui avons le pouvoir, on a déjà élu Loana gagnante du Loft, Jenifer à la Star Ac 1, et, moins réussi, Hollande à la présidentielle 2012.



Cette semaine est d’ailleurs parue une étude Ifop sur la vie sexuelle des électeurs en fonction de leur vote, et plus on est à gauche, plus c’est chaud, je ne voudrais pas croiser un fan de Poutou au Cap d’Agde alors que je cherche mes clés de voiture dans le sable.



Exemple, le SM, qui consiste à se faire mal, en se frappant ou en écoutant Maitre Gims, est pratiqué à 45% par des gens d’extrême-gauche, dans les donjons on entend "Oui, fais-la moi à la Nathalie Arthaud, gronde-moi comme si j’étais un patron, colle-les moi, tes jours de grève, mon Trotski en fonte". Le plan à 3, qui consiste à accueillir un ami de façon très cordiale, en lui serrant la main mais pas seulement, est pratiqué à 37% à l’extrême-gauche, seulement 19% à l’extrême-droite, au FN c’est 2 maxi dans un lit, au NPA ça peut aller jusqu’à 14, les types dorment sur le même matelas que David Douillet a acheté pour lui tout seul.



L’anulingus, qui ne veut pas dire qu’on se lèche l’annulaire, est lui pratiqué à 47% chez les militants Lutte Ouvrière, pas étonnant qu’Arlette Laguiller ait raccroché, après 50 ans comme ça, elle était épuisée. En fait, plus on vote à gauche, plus on est libéré sexuellement...