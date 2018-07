publié le 29/10/2016 à 12:39

On n’a parlé cette semaine que de Jean-François Copé. Copé, c’est ce candidat à la primaire qui est crédité par les sondages d’1% d’intentions de vote, il est aussi peu populaire qu’une pénurie de crème solaire à la supérette d’un village nudiste. Il est loin derrière Juppé, Sarkozy, Fillon, et est même devancé par Poisson, le candidat que sa femme asperge de citron avant de lui dire "Viens, mon colin, je vais te faire sauter la panure".





Lundi, Copé était à Europe 1, car il est discret et donc avait envie d’être entendu par peu de gens, quand soudain, on lui demande le prix du pain du chocolat. Lui, qui est aussi ancré dans le réel que Franky Vincent dans la monogamie, répond "Oh, 10 à 15 centimes", à côté de Copé, Lidl c’est le magasin Fauchon, avec 3 euros il vous pond un repas pour 16 avec pièce montée, feu d’artifice et concert de Beyoncé. Copé c’est le seul à hurler de joie quand au casino il gagne 10 euros à la machine à sou, il dit alors à sa femme "Ma caille, encore 4 euros à la roulette, 10+4 = 14 euros, et j’t’emmène aux Seychelles pour 15 jours". C’est le roi de la décroissance, avec 50 centimes il survit 4 mois, Koh Lanta à côté de sa vie, c’est le spa du Plaza Athénée.



8h30, Copé dit que le pain au chocolat est à 15 centimes, 8h31, le "painauchocolatgate" démarre, on ne parle plus que de ça, on a l’impression que le PDG de la Brioche Dorée a fait un putch, en ensevelissant Hollande sous 4 tonnes de chouquettes, lequel, à ce moment-là, dirait "Hmm miam, encore". Copé, qui réalise que la trace qu’il laissera dans l’histoire c’est une trace de chocolat, est atteré...