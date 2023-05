Suppression de vols intérieurs : "Le ministre des Transports a perdu une bonne occasion de se taire", selon Jancovici

En comptant correctement les émissions du transport aérien, ce dernier est responsable dans le monde d'à peu près 4% des gaz à effet de serre que nous rajoutons dans l'atmosphère et du changement climatique, c'est-à-dire à peu près autant que la flotte mondiale de camions et les deux tiers de la flotte mondiale de voitures.

Donc on est en train de parler de quelque chose qui n'est pas anecdotique dans nos émissions et par ailleurs, c'est très concentré sur des gens qui ont les moyens de prendre l'avion. Donc on comprend bien que dans un monde qui doit totalement se décarboner, il va y avoir un sujet sur le transport aérien. Une première option est technique : remplacer le kérosène par des carburants issus de la biomasse, par de l'hydrogène, etc.

La deuxième question qui se pose est de faire baisser le trafic. Soit on va rendre les billets plus chers, soit on va limiter le nombre de vols en imposant des quotas ou en interdisant tout bêtement certaines destinations. Si on veut faire baisser les émissions du transport aérien, une des marges de manœuvre, c'est d'avoir moins de liaisons aériennes et moins de gens dans les avions.

Très peu de vols concernés

Cette mesure concerne quelques vols intérieurs dans notre pays. Malheureusement, quand on regarde la décision qui vient d'être prise, on peut dire si on est très énervé, que c'est une mascarade, si on est un peu plus poli, qu'on aurait mieux fait de ne rien faire. D'abord, il faut savoir que les vols intérieurs représentent quelques % du carburant qui va être utilisé par les avions, pour l'ensemble des avions qui décollent de France.

Les vols intérieurs étant plus courts, ils vont consommer moins de carburant. Au sein des vols intérieurs, les destinations les plus importantes ne sont pas du tout concernées par cette mesure. Au final, on se retrouve avec 2% du trafic intérieur (qui lui même fait quelques % du trafic total) qui est concerné par la mesure. Donc le ministre des Transports a perdu une bonne occasion de se taire.

